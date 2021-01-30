Ереван, Баку и Москва обсудили транспортное сообщение

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30 января 2021, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

заседание трехсторонней группы, фото:government.ru

Рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств Российской Федерации, Азербайджана и Армении по развитию Нагорного Карабаха сегодня, 30 января, провела первое заседание в Москве.

Принято решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Сторонами достигнута договоренность до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы также пройдет в Москве, дата будет согласована в рабочем порядке.

Эксперт Мирзаян считает, что транспортный коридор на Южном Кавказе выгоден в том числе и России.