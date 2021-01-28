Эксперт Мирзаян считает, что транспортный коридор на Южном Кавказе выгоден в том числе и России

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28 января 2021, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Баку. Фото: pixabay.com

Строительство транспортного коридора на Южном Кавказе будет очень полезен всем государствам, за исключением Грузии. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

С появлением транспортного коридора Россия получит прямой путь на рынок Армении - союзника по ЕАЭС, а также Турции - крупнейшего торгового партнера.

«Обсуждается, что коридор будет контролироваться российскими военными. Также появление транспортного коридора побуждает Грузию на диалог с Россией, поскольку Тбилиси потеряет огромные доходы, когда сухопутные грузы пойдут через Армению», – сказал эксперт.

По словам Мирзаяна, для всего этого надо начать и закончить строительство, и коридор должен функционировать безопасно, поэтому серьезной проблемой в появлении такого коридора может стать не до конца урегулированный статус Нагорного Карабаха.

«А если азербайджанцы будут перекрывать этот коридор по принципу утром хочу, вечером не хочу, то ничего не выйдет», – считает эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России «даже близко» нет мыслей о включении в свой состав Нагорного Карабаха.