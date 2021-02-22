«ПолитРоссия»: Великобритания придумала, как уничтожить спутники РФ в случае войны

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22 февраля 2021, 11:05 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Eurofighter Typhoon, Günter Flegar / globallookpress.com

Великобритания придумала, как уничтожить космические спутники Российской Федерации в случае военного конфликта. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «ПолитРоссия» информирует со ссылкой на зарубежные СМИ, что Лондон намерен провести учения с участием истребителей Eurofighter Typhoon. Самолеты поднимутся на высоту, которая превысит 18 тысяч километров.

Целью предстоящей тренировки является условное уничтожение противоракетными снарядами российских, а также китайских спутников, говорится в процитированной публикации. Из нее следует, что британская сторона в случае войны планирует задействовать против космических аппаратов РФ именно Eurofighter Typhoon.

Ранее в понедельник сайт Avia.pro предположил, что американцы, возможно, собираются угрожать системами «Стингер» силам российских ВКС на севере Сирии.