Количество жертв COVID-19 в США превысило боевые потери страны в трех войнах

Журналисты сообщили, что количество жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах Америки превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых войнах.
В Министерстве по делам ветеранов США сообщили, что в результате трех войн погибли 392,3 тысячи американцев, а жертвами пандемии COVID-19 в стране к настоящему моменту стали более 498 тысяч человек.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты Америки оказались наиболее подвержены эпидемии коронавируса нового типа – на территории страны число заразившихся превысило 28,1 миллиона человек. Максимальный суточный прирост заболевших в США был зарегистрирован 2 января 2021 года – почти 300 тысяч.
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