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Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии в США

, 08:31 Источник: ТАСС

Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии в США
COVID-19, pixabay.com

Американский лидер Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис вечером в понедельник, 22 февраля, проведут церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. скончавшихся от коронавируса в стране.

Согласно графику пресс-службы Белого дома, Байден и Харрис зажгут свечи, чтобы помянуть американцев, ставших жертвами коронавирусной инфекции. Известно также, что президент Соединенных Штатов Америки выступит сегодня с речью.

Отметим, что Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на базе информации международных организаций и властей, сообщил, что с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 28 млн человек, а скончались свыше 498,8 тыс пациентов.

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