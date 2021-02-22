Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии в США

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22 февраля 2021, 08:31 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Американский лидер Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис вечером в понедельник, 22 февраля, проведут церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. скончавшихся от коронавируса в стране.

Согласно графику пресс-службы Белого дома, Байден и Харрис зажгут свечи, чтобы помянуть американцев, ставших жертвами коронавирусной инфекции. Известно также, что президент Соединенных Штатов Америки выступит сегодня с речью.

Отметим, что Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на базе информации международных организаций и властей, сообщил, что с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 28 млн человек, а скончались свыше 498,8 тыс пациентов.