Вирусолог Чепурнов рассказал, когда переболевшим COVID-19 россиянам лучше делать прививку

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в рамках разговора с журналистами рассказал, когда перенесшим коронавирус нового типа россиянам следует делать прививку против данного заболевания.
Эксперт заявил, что вакцинироваться следует в случае снижения уровня антител в организме до "серой зоны". Для этого гражданам, перенесшим COVID-19, необходимо проверять данный показатель примерно раз в два месяца. Кроме того, Александр Чепурнов посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.
Вирусолог заметил, что у некоторых пациентов антитела начинают сходить на нет уже через пару месяцев, у других их уровень по-прежнему высокий через восемь месяцев после выздоровления. Делать прививку можно в том случае, если уровень антител снижается до "серой зоны" и находится между положительным и отрицательным значениями.
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