Вирусолог Чепурнов рассказал, когда переболевшим COVID-19 россиянам лучше делать прививку

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2021, 07:21 Источник: РБК

шприц, ампула, pixabay.com

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в рамках разговора с журналистами рассказал, когда перенесшим коронавирус нового типа россиянам следует делать прививку против данного заболевания.

Эксперт заявил, что вакцинироваться следует в случае снижения уровня антител в организме до "серой зоны". Для этого гражданам, перенесшим COVID-19, необходимо проверять данный показатель примерно раз в два месяца. Кроме того, Александр Чепурнов посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

Вирусолог заметил, что у некоторых пациентов антитела начинают сходить на нет уже через пару месяцев, у других их уровень по-прежнему высокий через восемь месяцев после выздоровления. Делать прививку можно в том случае, если уровень антител снижается до "серой зоны" и находится между положительным и отрицательным значениями.