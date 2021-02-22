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Премьер Словакии призвал кабмин быстрее решать вопрос с закупкой вакцины «Спутник V», пока все запасы не продали

, 09:34 Источник: РИА Новости

Премьер Словакии призвал кабмин быстрее решать вопрос с закупкой вакцины «Спутник V», пока все запасы не продали
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Премьер Словакии Игорь Матович прокомментировал решение вице-премьера Вероники Ремишовой о блокировке вопроса по закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Игорь Матович отметил, что Минздрав Словакии выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в ЕМА, но возражения выступают именно против «Спутника V». Он призвал коллег в правительстве поторопиться с закупкой вакцины, поскольку к моменту регистрации может оказаться, что все запасы российского препарата распроданы до конца года, и тогда придется надеяться на Евросоюз. По его словам, через него вакцины с большим опозданием поступают в Словакию. Также премьер напомнил, что глава Минздрава может самостоятельно принимать решение о приобретении российского препарата.

«… почему правительство Словакии не позволяет своим гражданам свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д. … кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни», - высказал он.

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