NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером со стадион

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22 февраля 2021, 07:59

астероид, фото: pixabay.com

Научно-исследовательский центр NASA сообщил, что в понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6. Его диаметр составит около 213 метров.

В источнике говорится, что астероид размером со стадион приблизится к планете на расстоянии около четырех миллионов километров.

Кроме того, в понедельник мимо Земли пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра на ближайшем расстоянии 5,6 млн км и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 млн км.

Отмечается, что 21 февраля мимо планеты пролетели астероиды 2021 DD1 (диаметр-10 метров) и 2021 DK1 (61 метр).

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