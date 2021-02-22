NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером со стадион
22 февраля 2021, 07:59
Научно-исследовательский центр NASA сообщил, что в понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6. Его диаметр составит около 213 метров.
В источнике говорится, что астероид размером со стадион приблизится к планете на расстоянии около четырех миллионов километров.
Кроме того, в понедельник мимо Земли пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра на ближайшем расстоянии 5,6 млн км и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 млн км.
Отмечается, что 21 февраля мимо планеты пролетели астероиды 2021 DD1 (диаметр-10 метров) и 2021 DK1 (61 метр).
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