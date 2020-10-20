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Уфолог Анна Ажажа предположила, когда наступит конец цивилизации

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Уфолог Анна Ажажа предположила, когда наступит конец цивилизации
астероид, фото: pixabay.com

Эксперт по аномальным явлениям Анна Ажажа рассказала, что астрономы ожидают приближения к Земле астероида размером до 300 метров. В Древнем Египте его называли "Апофис".

Упоминание о нем есть в Коране и Библии. Ученые предполагают, что Апофис упадет на нашу планету в 2036 году. Тогда, по словам Анны, и наступит конец света, сообщает "МИР 24".

Астероид, о котором идет речь, был обнаружен в 2004 году в обсерватории Кити-Пик в Аризоне. Ажажа отметила, что падение астероидов - это попытка предупредить человечество о более серьезной опасности.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что Земля столкнется с астероидом за день до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 3 ноября. Ажажа считает, что "этот астероид послан для того, чтобы человечество поняло, как устроен этот мир. Астероид перед выборами в США указывает на важное политическое событие, которое может произойти в мире".

НС

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