Уфолог Анна Ажажа предположила, когда наступит конец цивилизации

Аргументы Недели → Непознанное 13+

20 октября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

астероид, фото: pixabay.com

Эксперт по аномальным явлениям Анна Ажажа рассказала, что астрономы ожидают приближения к Земле астероида размером до 300 метров. В Древнем Египте его называли "Апофис".

Упоминание о нем есть в Коране и Библии. Ученые предполагают, что Апофис упадет на нашу планету в 2036 году. Тогда, по словам Анны, и наступит конец света, сообщает "МИР 24".

Астероид, о котором идет речь, был обнаружен в 2004 году в обсерватории Кити-Пик в Аризоне. Ажажа отметила, что падение астероидов - это попытка предупредить человечество о более серьезной опасности.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что Земля столкнется с астероидом за день до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 3 ноября. Ажажа считает, что "этот астероид послан для того, чтобы человечество поняло, как устроен этот мир. Астероид перед выборами в США указывает на важное политическое событие, которое может произойти в мире".