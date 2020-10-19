Астрофизик Тайсон: За день до выборов в США Земля может столкнуться с астероидом

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19 октября 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

астероид, фото: pixabay.com

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон подтвердил заявление NASA о том, что Земля столкнется с астероидом за день до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 3 ноября.

«Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час», - пояснил он.

Однако Тайсон отметил, что особого вреда от такого столкновения не будет, поскольку астероид сравнительно небольших размеров. По его словам, если «конец света наступит в 2020 году, то не по вине Вселенной».

По данным NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли составляет 0,41%. В организации считают, что он пролетит в 384-420 тысячах километров от Земли.