Глава МИД Великобритании предложил СПЧ ООН отреагировать на ситуацию с «нарушением прав человека» в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призывает Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае.
«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», - высказал дипломат на заседании совета по правам человека, комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и задержания на несанкционированных акциях протеста в РФ.
Рааб утверждает, что Москва не выполняет свои международные обязательства. При этом министр ни разу не упомянул протесты в США и Испании, где были предприняты жесткие меры властей в отношении местных жителей, например, применение дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль.
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