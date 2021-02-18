Испанские протесты из-за осуждённого рэпера привели к столкновениям на улицах

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18 февраля 2021, 22:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В последнее время в Испании ситуация на грани политического кризиса, и с каждым разом она становится серьёзнее. Всему виной – печально известный рэпер Пабло Дуро (он же Асель), который является местным «революционером» уже довольно длительное время.

С 2014-2016 годов он занимается активной пропагандой против королевской власти Испании. Самого короля он называет паразитом, а его дочерей вообще требует казнить. Также из уст Аселя не раз звучали обвинения в адрес испанской олигархии и слова об отсутствии свободы слова в стране. Рэпера поддерживает немало людей, включая видных деятелей культуры. Несмотря на то, что Асель в своих словах призывал к убийствам и проповедовал натуральный радикализм, у него всё ещё очень много поклонников, которые готовы на всё ради его оправдания.

Буквально вчера на улицах Испании снова разразились протесты. Демонстрации прошли в поддержку арестованного Аселя, который сейчас находится под стражей. В Мадриде и Каталонии в уличных боях пострадало почти полсотни полицейских. Протестующие строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры и устраивали драки с силовиками. Задержанных на улицах тоже было очень много. Протестующие требовали и до сих пор требуют немедленно освободить Аселя из-под стражи, так как по их мнению, его задержание нарушает свободу слова и демократии в Испании. Асель, между тем, приговорён к 9 месяцам тюрьмы строгого режима за оскорбление правящей семьи и прославление терроризма.