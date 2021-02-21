Джейк Салливан: США не знают, откуда взялся коронавирус
21 февраля 2021, 22:39
Американские власти пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус Sars-Cov-2. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, сделать выводы не представляется возможным из-за позиции Китая, недостаточно транспарентной в этом вопросе. "Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно…" - заявил Салливан. По его словам, Китай тоже должен быть поактивнее в этом вопросе.
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