Джейк Салливан: США не знают, откуда взялся коронавирус

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21 февраля 2021, 22:39

коронавирус, фото: pixabay.com

Американские власти пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус Sars-Cov-2. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сделать выводы не представляется возможным из-за позиции Китая, недостаточно транспарентной в этом вопросе. "Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно…" - заявил Салливан. По его словам, Китай тоже должен быть поактивнее в этом вопросе.

Ранее профессор Роланд Вайзендангер назвал «вероятную на 99,9 процента» версию происхождения коронавируса: лабораторная ошибка.