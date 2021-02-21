На Украине объяснили «разрешение» для самолетов НАТО «летать над Крымом»

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева самолетам НАТО летать над российским полуостровом.
Бабин уточнил, что имелись ввиду полеты над акваторией Черного моря, которые координировались из Симферополя. По его словам, самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Бабин отметил, что до воссоединения Крыма с Россией "все воды Черного моря были зоной ответственности" симферопольского аэропорта. Он подчеркнул, что Украина не приглашает авиацию альянса летать над полуостровом, а лишь выражает на это свое согласие.
На данный момент ни в одной стране НАТО «приглашения» со стороны Украины полетать над Крымом не приняли.
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