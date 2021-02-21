Жители США алгебру сочли расизмом

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21 февраля 2021, 18:46 Источник: ИноТВ

математика, фото: pixabay.com

Власти американского штата Орегон увидели "идеи превосходства белой расы" в традиционном курсе математики. Они считают расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе.

Орегонский департамент образования советует учителям записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики.

Старший редактор Post Millenial Либби Эммонс отметила, что одной из проблем является идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что "они расисты и не видят собственной предвзятости". Вторая проблема - сложившееся мнение о том, что математика - "белая дисциплина". И третье — это так называемый "мягкий шовинизм заниженных ожиданий". Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять. "Мы ведём к банкротству собственную страну, жизни наших детей. Школы закрыты. Мы ещё и этим их губим", - отметила Эммонс.