В США наступило расовое прозрение

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2021, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

К смене президента США подошли с определённым набором серьёзных проблем, которые скопились за целые десятилетия. Сегодня Америка уже не та страна, которую знал мир ещё в начале 20 века, отмечает журналист Михаил Таратута в своём блоге на сайте радио «Эхо Москвы».



Американское общество вынуждено признать, что государство пропитано системным расизмом. Его можно заметить в науке, образовании, бизнесе, культуре. В обществе стали понимать, что многие привилегии в стране построены за счёт ущемления цветного населения. Кто признает данный факт, тот получает своего рода пропуск к карьерному росту и жизненным благам. Сейчас этому стали учить даже в школах и вузах страны, отмечает журналист. Правда, положение самих афроамериканцев от этого не меняется. Статистика показывает, что их среднегодовой доход составляет порядка 40 тысяч долларов, при том, что «белый человек» зарабатывает около 68 тысяч долларов.



Воинствующие либералы из белого американского населения считают, что цветные расы должны иметь больше преференций при поступлении в учебные заведения, в карьерном росте. Однако на практике привилегии получают не столько представители азиатских рас, сколько чернокожие американцы. Практически во всех вузах и компаниях существуют расовые комиссары, которые следят за положением цветного населения. Пока общество не определило, для чего либералы пытаются уделить расовой проблеме такое внимание. Эксперты не исключают, что это может столкнуть страну в серьёзный кризис.



