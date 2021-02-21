Экспертами спрогнозирован худший сценарий для Украины

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21 февраля 2021, 17:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, фото: pixabay.com

Эксперты спрогнозировали наихудший сценарий для Украины после окончания сотрудничества с МВФ. Миссия фонда завершила работу в стране из-за проблем в борьбе с коррупцией, судебной реформы и работы Нацбанка.

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что произойдет сокращение инвестиций, появятся трудности с покрытием дефицита бюджета, произойдет удорожание обслуживания госдолга и снижение резервов. Помимо этого, отсутствие инвестиций может усугубить текущие проблемы: коррупцию, олигархию и «карманное правосудие». Украинцы погрязнут в бедноте.

Банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что страна имеет запас прочности до лета: «мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем». Он прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ.

По мнению аналитика компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максима Орыщака, после прекращения сотрудничества с МВФ «вопрос дефолта страны снова открыт». Он подчеркнул, что сейчас страна просто не сможет обслуживать и погашать долги.

Ранее советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине.