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Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

, 08:58 Источник: РИА Новости

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине
Делегация Украины в ОАЭ, фото из соцсети

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу
Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной.

После критики пользователями сети украинского руководства по его деятельности с МВФ, Милованов написал
в Facebook, что это фонд "обделался" в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.

В заявлении постпреда МВФ на Украине Йосты Люнгмана, опубликованном в субботу, 13 февраля, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

Милованов, в ходе визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях один из пользователей написал, что руководство Украины, "обкакавшись с МВФ", пытается "хоть как-то компенсировать" неудачу.
"Там МВФ обкакался, а не Украина", - ответил Милованов. Некоторые фолловеры выразили возмущение из-за ответом советника президента в таком формате.

"Сегодня мне повезло быть на встрече с принцем короны (который на самом деле управляет) ОАЭ. Он дал своей команде задание увеличить торговлю и инвестиции в агро с Украиной в 10 раза за несколько лет, имея в виду до $ 2 млрд в год", - рассказал Милованов.

ИЧ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

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