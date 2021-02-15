Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

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15 февраля 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

Делегация Украины в ОАЭ, фото из соцсети

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу

Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной.

После критики пользователями сети украинского руководства по его деятельности с МВФ, Милованов написал

в Facebook, что это фонд "обделался" в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.

В заявлении постпреда МВФ на Украине Йосты Люнгмана, опубликованном в субботу, 13 февраля, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

Милованов, в ходе визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях один из пользователей написал, что руководство Украины, "обкакавшись с МВФ", пытается "хоть как-то компенсировать" неудачу.

"Там МВФ обкакался, а не Украина", - ответил Милованов. Некоторые фолловеры выразили возмущение из-за ответом советника президента в таком формате.

"Сегодня мне повезло быть на встрече с принцем короны (который на самом деле управляет) ОАЭ. Он дал своей команде задание увеличить торговлю и инвестиции в агро с Украиной в 10 раза за несколько лет, имея в виду до $ 2 млрд в год", - рассказал Милованов.