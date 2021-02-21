Эксперт по языку тела рассказала, как Камилла Паркер-Боулз относится к детям принца Уильяма

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21 февраля 2021, 16:54 Источник: Express

Камилла Паркер-Боулз, Simon Ryder/ZUMAPRESS.com

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в рамках разговора с журналистами рассказала, как супруга британского принца Чарльза Камилла относится к детям принца Уильяма – Джорджу, Шарлотте и Луи.

Камилла Паркер-Боулз стала законной супругой принца Чарльза в 2005 году после нескольких десятилетий дружеских отношений. К моменту их свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон уже начали встречаться, вследствие чего дети герцога и герцогини Кембриджских считают герцогиню Корнуолльскую своей бабушкой.

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Камилла заботится о двух юных принцах и маленькой принцессе, однако делает это весьма осторожно. "Она проявляет отдаленный интерес", – считает специалист.