Эксперт по языку тела рассказала, как Камилла Паркер-Боулз относится к детям принца Уильяма

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в рамках разговора с журналистами рассказала, как супруга британского принца Чарльза Камилла относится к детям принца Уильяма – Джорджу, Шарлотте и Луи.
Камилла Паркер-Боулз стала законной супругой принца Чарльза в 2005 году после нескольких десятилетий дружеских отношений. К моменту их свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон уже начали встречаться, вследствие чего дети герцога и герцогини Кембриджских считают герцогиню Корнуолльскую своей бабушкой.
По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Камилла заботится о двух юных принцах и маленькой принцессе, однако делает это весьма осторожно. "Она проявляет отдаленный интерес", – считает специалист.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.