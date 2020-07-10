Видео, как сотрудник супермаркета упал в обморок при виде принца Чарльза

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10 июля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ

обморок при виде принца Чарльза, фото: Кадр из видео

Сотрудник супермаркета Asda в Бристоле, который посетили принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз, упал в обморок во время разговора с наследником британского престола.

Подбежавшие люди оказали ему помощь. Принц Чарльз волновался, интересовался состоянием мужчины. Когда продавец очнулся и побеседовал с членом королевской семьи, то сказал "Большое спасибо, сэр".

"Надеюсь, он в порядке. Возможно, он переволновался при виде принца", "Боже мой! Хорошо, что он не ударился при падении головой. Всем здоровья и любви!", пишут интернет-пользователи.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская посетили супермаркет 9 июля, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работали на протяжении всей пандемии коронавируса.

Ранее принц Чарльз признался, что до сих пор полностью не оправился от коронавируса.