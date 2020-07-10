Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Видео, как сотрудник супермаркета упал в обморок при виде принца Чарльза

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ

Видео, как сотрудник супермаркета упал в обморок при виде принца Чарльза
обморок при виде принца Чарльза, фото: Кадр из видео

Сотрудник супермаркета Asda в Бристоле, который посетили принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз, упал в обморок во время разговора с наследником британского престола.

Подбежавшие люди оказали ему помощь. Принц Чарльз волновался,  интересовался состоянием мужчины. Когда продавец очнулся и побеседовал с членом королевской семьи, то сказал "Большое спасибо, сэр".

"Надеюсь, он в порядке. Возможно, он переволновался при виде принца", "Боже мой! Хорошо, что он не ударился при падении головой. Всем здоровья и любви!", пишут интернет-пользователи.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская посетили супермаркет 9 июля, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работали на протяжении всей пандемии коронавируса.

Ранее принц Чарльз признался, что до сих пор полностью не оправился от коронавируса.

НС

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью