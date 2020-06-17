Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Принц Чарльз признался, что до сих пор полностью не оправился от коронавируса

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Принц Чарльз признался, что до сих пор полностью не оправился от коронавируса
Принц Чарльз. Фото: соцсети

Стало известно, что британский принц Чарльз так полностью и не восстановился после коронавируса. О том, что герцог Уэльский заболел COVID-19, стало известно 25 марта.

Старший сын Елизаветы II признался, что к нему до сих пор до конца не вернулось обоняние и вкусовая чувствительность. Об этом он рассказал во время визита в больницу в Глостере, куда принц отправился вместе со своей супругой Камиллой. Там Чарльз поделился своей историей выздоровления. «Он также рассказал о потере обоняния и ощущений вкуса и о том, что он, вроде как, по-прежнему чувствует, что она у него есть», - рассказал один из сотрудников больницы Джефф Миллс.

АБ

Экономика

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью