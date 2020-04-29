Принц Чарльз признался, чем занимается на карантине

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29 апреля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Чарльз. Фото: соцсети

Британский принц Чарльз рассказал о том, чем любит заниматься во время карантина. Его признание очень порадовало простых жителей Великобритании, которые нашли общее между собой и сыном королевы.

Принц Чарльз признался, что во время карантина часами смотрел смешные видео в Интернете, передаёт Мир24. Он также добавил, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации современные технологии позволяют людям продолжать общение, при этом не подвергая себя опасности.

«Это то, что позволяет нам продолжать работать и поддерживать связь с близкими: через виртуальные вечеринки, игры, пение и некоторые смешные видео, которые я смотрел часами во время карантина», - заявил принц Уэльский.