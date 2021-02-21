В столице Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

Аргументы Недели → В мире 13+

21 февраля 2021, 15:21 Источник: Anadolu

взрыв в Сомали, Wang Teng/Xinhua

В воскресенье, 21 февраля, в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Согласно последней информации правоохранительных органов, в результате случившегося погибли по меньшей мере два человека.

Установлено, что самодельное взрывное устройство сработало неподалеку от крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта. В результате взрыва погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие. Полицейский Ахмед Дахир подчеркнул, что целью террористов было убийство одного из столичных чиновников.

Сомалийский новостной портал Goobjoog News в свою очередь отметил, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.