В столице Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

В воскресенье, 21 февраля, в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Согласно последней информации правоохранительных органов, в результате случившегося погибли по меньшей мере два человека.
Установлено, что самодельное взрывное устройство сработало неподалеку от крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта. В результате взрыва погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие. Полицейский Ахмед Дахир подчеркнул, что целью террористов было убийство одного из столичных чиновников.
Сомалийский новостной портал Goobjoog News в свою очередь отметил, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
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