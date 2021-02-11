В правоохранительных органах сообщили о подготовке боевиков для терактов на улицах России

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11 февраля 2021, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ОМОН, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.

«В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад"*, "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в ХТШ* ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», - пояснил собеседник.

Ранее в городах России прошли несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального. При этом министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность этими событиями и призвали освободить оппозиционера.

* - Запрещенные в России террористические организации.