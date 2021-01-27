Главы МИД стран «большой семерки» призвали освободить Навального. Они обеспокоены массовыми задержаниями 23 января

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27 января 2021, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию освободить оппозиционного политика Алексея Навального из-под стражи. Также они выразили обеспокоенность в связи с задержаниями демонстрантов и журналистов 23 января.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — говорится в тексте совместного документа.

Подписавшиеся под заявлением подчеркивают, что решения суда, за неисполнение которых задержали Навального, не были поддержаны Европейским судом по правам человека, а точнее 2017 году суд признал приговор Алексея Навального по делу «Ив Роше» произвольным и необоснованным.

«Жестокое подавление полицией права людей выражать свое мнение недопустимо. Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России. Мы также глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов и призываем Россию соблюдать свои международные и внутренние обязательства и освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января», — говорится в документе.

Напомним, Алексей Навальный арестован на 30 суток и находится в СИЗО «Матросская тишина». 23 января в городах России прошли несогласованные массовые протестные акции. По данным «ОВД-Инфо», на них были задержаны почти 3,9 тысячи человек.