Сотни домов шестые сутки остаются в Греции без электричества после снегопада

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21 февраля 2021, 14:36 Источник: РИА "Новости"

снегопад в Афинах, Socrates Baltagiannis/dpa

В греческом столичном регионе Аттика сотни домов шестые сутки остаются без электроснабжения после мощного снегопада, прошедшего во вторник и среду. Об этом сообщил оператор распределительных сетей HEDNO.

Снегопад, о котором идет речь, стал сильнейшим в Греции за последние четыре десятка лет. В частности, в центре Афин снег шел в течение 24 часов, а в Аттике – около 36 часов. Известно, что он ломал ветви и даже целые деревья, которые падали и обрывали провода.

Больше всего пострадали северные пригороды Афин, где без электроснабжения временно оказались 70 тысяч домовладений.