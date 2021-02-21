На Украине за сутки выявили 4 489 случаев заражения COVID-19

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21 февраля 2021, 14:10

тест на COVID-19, Xinhua

За прошедшие сутки на Украине коронавирусом нового типа заразились 4 489 человек. Соответствующую информацию предоставил в воскресенье, 21 февраля, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа на территории Украины скончались 58 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". В общей сложности жертвами пандемии COVID-19 в стране стали 25 103 человека. Заразились с начала эпидемии 1 304 456 человек.

За сутки выздоровели 1 557 украинцев. Общее число вылечившихся составило в стране 1 146 073 человек, передает RT.