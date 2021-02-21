В России выявили менее 100 тысяч заразившихся COVID-19 за неделю впервые с октября

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21 февраля 2021, 12:18 Источник: ТАСС

тест на COVID-19, Sebastian Gollnow/dpa

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в России на этой неделе оказалось меньше 100 тысяч. Согласно последним данным, это произошло впервые с начала октября.

Отмечается, что с 15 по 21 февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 92 843 заболевших в стране (против 104 602 на прошлой неделе). До этого менее 100 тысяч зараженных за неделю в стране выявили с 5 по 11 октября 2020 года.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 4 164 726 случаев заражения.