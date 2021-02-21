В России за сутки выявили 12 742 случая заражения COVID-19
21 февраля 2021, 11:15
За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 12 742. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 381 (10,8%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии на территории России были зарегистрированы 4 164 726 случаев заражения COVID-19.
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