В России за сутки выявили 12 742 случая заражения COVID-19

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21 февраля 2021, 11:15

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 12 742. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 381 (10,8%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории России были зарегистрированы 4 164 726 случаев заражения COVID-19.