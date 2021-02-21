Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram из некоторых стран, в частности, из России, Украины и Белоруссии, заявили о сбое в работе мессенджера. Об этом сообщил в воскресенье, 21 февраля, портал Downdetector.
Перебои в работе мессенджера начались после 8.18 по московскому времени. Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к Telegram (93%), а также на проблемы с отправкой сообщений (6%).
Напомним, Telegram является популярным мессенджером, который позволяет людям обмениваться сообщениями, а также медиафайлами различных форматов. Данный проект был в 2013 году создан Павлом Дуровым, который ранее основал соцсеть "ВКонтакте".
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