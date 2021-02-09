Пользователи Instagram жалуются на сбой в работе соцсети

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9 февраля 2021, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Downdetector

Instagram, pixabay.com

Утром во вторник стало известно, что в работе социальной сети Instagram в некоторых государствах произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Чаще других на неполадки в работе Instagram жалуются пользователи из Соединенных Штатов Америки и Канады. Кроме того, жалобы поступают из Нидерландов, Германии, Великобритании и с территорий некоторых других европейских стран.

Больше всего людей (около 62 процентов) сообщают о проблемах с новостной лентой, 20 процентов пользователей не могут публиковать новые посты, а еще 17 процентов испытывают сложности во время просмотра временных историй.