Массовый сбой зафиксирован в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и Twitter
23 января 2021, 12:57[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на сервис Downdetector сообщили, что пользователи жалуются на проблемы в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома». Кроме того, массовый сбой произошел в социальной сети Twitter и программе Discord.
Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет - 60%, мобильную связь - 20% и мобильный интернет - 19%. Отмечается, что сбои в «Ростелекоме», как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета у 94%.
По данным Downdetector, у пользователей МТС и «Мегафона» зафиксированы такие же проблемы.
Жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Основное количество сообщений направлено из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Челябинска.
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