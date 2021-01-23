Массовый сбой зафиксирован в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

планшет, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на сервис Downdetector сообщили, что пользователи жалуются на проблемы в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома». Кроме того, массовый сбой произошел в социальной сети Twitter и программе Discord.

Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет - 60%, мобильную связь - 20% и мобильный интернет - 19%. Отмечается, что сбои в «Ростелекоме», как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета у 94%.

По данным Downdetector, у пользователей МТС и «Мегафона» зафиксированы такие же проблемы.

Жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Основное количество сообщений направлено из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Челябинска.