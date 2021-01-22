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Twitter загибался и влачил жалкое существование до прихода Трампа. И теперь «отблагодарил» спасителя

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Twitter загибался и влачил жалкое существование до прихода Трампа. И теперь «отблагодарил» спасителя

После того, как китайские дипломаты заявили об эмансипации женщин в Синьцзяне, Twitter прикрыл аккаунт посольства КНР в США. В администрации социальной сети объяснили, что размещаемые китайскими чиновниками посты противоречат политике дегуманизации.

В конце 2020 года Twitter заявил о новых правилах размещения информации на своей площадке. Основная миссия социальной сети с того времени заключается в свободном выражении своего мнения, а также обмене информацией.

В МИД Китая сообщили, что блокировка аккаунта озадачила руководство страны. При этом дипломаты акцентировали внимание на наличии в сети огромного количества материала о положении дел в Синьцзяне, которые не соответствуют действительности.

Twitter уже не первый раз блокирует аккаунты различных ведомств и политиков. В начале года была удалена страница президента США Дональда Трампа, у которого насчитывалось порядка 88 миллионов подписчиков. После этого акции социальной сети упали в цене примерно на 10%. Между тем, до открытия Трампом странички в Твиттер четыре года назад, мессенджер просто загибался и влачил жалкое существование. Эксперты отмечают значительное падение доверия к Twitter. К примеру, турецкое руководство намерено сократить трафик Twitter к весне текущего года практически на 90%.

ПВ

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Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

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