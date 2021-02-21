У западного побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,1

В минувшую субботу, 20 февраля, у западного побережья Соединенных Штатов Америки произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Соответствующую информацию предоставила Геологическая служба США.
Согласно последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в 281 километре к западу от города Бандон, население которого составляет около 3,1 тысячи человек, расположенного в штате Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации об угрозе цунами, разрушениях, а также пострадавших к настоящему моменту не поступало.
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