У западного побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,1

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21 февраля 2021, 10:43 Источник: ТАСС

трещина, pixabay.com

В минувшую субботу, 20 февраля, у западного побережья Соединенных Штатов Америки произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Соответствующую информацию предоставила Геологическая служба США.

Согласно последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в 281 километре к западу от города Бандон, население которого составляет около 3,1 тысячи человек, расположенного в штате Орегон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации об угрозе цунами, разрушениях, а также пострадавших к настоящему моменту не поступало.