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Новое землетрясение произошло вблизи Еревана

, 18:22 Источник: ТАСС

Новое землетрясение произошло вблизи Еревана
Ереван, pixabay.com

Неподалеку от Еревана произошло второе за минувшие трое суток землетрясение. Соответствующую информацию вечером в понедельник, 15 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы МЧС республики.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 2,3 балла было зафиксировано в 18:21 по местному времени (17:21 по Москве) в 17 километрах к югу от Еревана. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Напомним, в минувшую субботу МЧС Армении зарегистрировало землетрясение, эпицентр которого располагался в 8 километрах к юго-востоку от столицы страны. Согласно предварительным данным ведомства, магнитуда составила 4,7 балла, а по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра и Геологической службы США, магнитуда достигала 4,9 балла.

ЕТ

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