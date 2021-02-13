В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла

В субботу, 13 февраля, в Армении произошло землетрясение. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем журналист, который в настоящий момент находится на месте случившегося.
Согласно последним данным, магнитуда подземных толчков в Армении достигала 4,9 балла. Эпицентр, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, располагался в 11 км к югу от Еревана. Отмечается, что в районе случившегося сейчас наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.
Очевидцы утверждают, что землетрясение было такой силы, что с полок в магазинах падали продукты. Данных о разрушениях или пострадавших в результате случившегося в СМИ не поступало.
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