ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Серия землетрясений произошла в Испании

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Серия землетрясений произошла в Испании
Гранада, pixabay.com

В районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений. Согласно последней информации специалистов Национального географического института, три из них были магнитудой 4 балла и выше.

Наиболее мощные подземные толчки были выявлены накануне вечером в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2 балла) и Санта-Фе (4 и 4,3 балла). Еще несколько землетрясений были зафиксированы в Гранаде ночью.

Премьер-министр Испании призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников спецслужб. Мэр Гранады Луис Сальвадор в свою очередь назвал сложившуюся ситуацию "тревожной", но также порекомендовал людям быть спокойными.

ЕТ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью