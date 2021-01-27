Серия землетрясений произошла в Испании

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27 января 2021, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Гранада, pixabay.com

В районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений. Согласно последней информации специалистов Национального географического института, три из них были магнитудой 4 балла и выше.

Наиболее мощные подземные толчки были выявлены накануне вечером в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2 балла) и Санта-Фе (4 и 4,3 балла). Еще несколько землетрясений были зафиксированы в Гранаде ночью.

Премьер-министр Испании призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников спецслужб. Мэр Гранады Луис Сальвадор в свою очередь назвал сложившуюся ситуацию "тревожной", но также порекомендовал людям быть спокойными.