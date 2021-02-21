В США на жилой квартал упала крупная деталь самолета

Аргументы Недели → В мире 13+

21 февраля 2021, 09:55 Источник: MSNBC

самолет, pixabay.com

В непосредственной близости от жилых домов в городе Брумфилд (штат Колорадо) упала крупная деталь обшивки авиалайнера. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 21 февраля, журналисты.

Согласно последним данным, передняя обшивка реактивного двигателя упала на заднем дворе одного из домов. Корреспондент телеканала CBS Эррол Барнетт утверждает, что самолет, о котором идет речь, принадлежит одной из крупнейших в Соединенных Штатах Америки авиакомпании United Airlines.

Уточняется, что в ходе рейса 328 из Денвера в Гонолулу произошел отказ двигателя воздушного судна. Более того, данная деталь загорелась, а с силовой установки полностью сошла обшивка.