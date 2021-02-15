В Москву вернулся вылетевший в Минеральные Воды самолет

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 февраля 2021, 15:33 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

В понедельник, 15 февраля, самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления.

Согласно последней информации, речь идет о рейсе UT373. После срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Уточняется, что посадка в Москве прошла в штатном режиме в 13.06 по местному времени. В результате случившегося никто не пострадал. Авиакомпания в настоящий момент занимается заменой борта, на котором в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения.