В Москву вернулся вылетевший в Минеральные Воды самолет

В понедельник, 15 февраля, самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления.
Согласно последней информации, речь идет о рейсе UT373. После срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Уточняется, что посадка в Москве прошла в штатном режиме в 13.06 по местному времени. В результате случившегося никто не пострадал. Авиакомпания в настоящий момент занимается заменой борта, на котором в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения.
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