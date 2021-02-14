Самолёт с 99 пассажирами на борту после сигнала датчиков возвратился в аэропорт вылета Екатеринбург

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово в 13 часов 10 минут по местному времени из-за технической неисправности экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. "Суперджет" вылетел из Екатеринбурга в Уфу, на борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа.
По предварительным данным, во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. Командиром экпипажа "Суперджета" было принято решение о возвращении самолета в аэропорту вылета.
В СК на транспорте уточнили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и руководителя отделения криминалистики.
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