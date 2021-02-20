В Нидерландах из-за птичьего гриппа уже убиты 130 тысяч кур

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2021, 21:23

куры, фото: pixabay.com

На птицефабрике в городе Синт-Уденроде в Нидерландах выявили вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тыс. кур, будет уничтожена.

В ведомстве отметили, что всех птиц пришлось уничтожить, чтобы вирус не распространился дальше.

Ранее профессор Виктор Зуев прокомментировал выявление птичьего гриппа в России.