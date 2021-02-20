Профессор Виктор Зуев прокомментировал выявление птичьего гриппа в России

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20 февраля 2021, 18:10

курица, фото: pixabay.com

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал появление на юге России птичьего гриппа.

Профессор считает, что этот случай достоин самого пристального внимания, сообщает RT. Надо понять, имеет ли место возможность передачи этого возбудителя от человека к человеку и при этом является ли он возбудителем клинических признаков болезни.

Зуев считает, что, пока нет результатов точных молекулярно-биологических исследований, этот случай мог произойти потому, что у этого возбудителя «прошли какие-то незаметные изменения в структуре генома или в структуре белка, которые позволили ему соединяться с рецепторами клетки человека».

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России.