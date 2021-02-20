В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России

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20 февраля 2021, 14:27 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова сообщила, что Россия направила данные об инфицировании людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

Вспышка среди поголовья птиц была зарегистрирована на птицефабрике в декабре 2020 года.

Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок.

Все люди чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким, заболевание закончилось достаточно быстро. Но ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников птицефабрики.

По словам Поповой, научное открытие ученых института "Вектор" Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики.