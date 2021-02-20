В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова сообщила, что Россия направила данные об инфицировании людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).
Вспышка среди поголовья птиц была зарегистрирована на птицефабрике в декабре 2020 года.
Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.
По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок.
Все люди чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким, заболевание закончилось достаточно быстро. Но ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников птицефабрики.
По словам Поповой, научное открытие ученых института "Вектор" Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики.