Гана стала 31-й страной, где зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

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20 февраля 2021, 15:18 Источник: Прайм

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения», - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим российскую вакцину. В настоящее время «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов.

Ранее сообщалось, что власти Словакии вернутся к обсуждению возможности покупки вакцины «Спутник V».