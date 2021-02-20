Гана стала 31-й страной, где зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения», - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим российскую вакцину. В настоящее время «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов.
Ранее сообщалось, что власти Словакии вернутся к обсуждению возможности покупки вакцины «Спутник V».
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