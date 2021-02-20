Псаки заявила, что США не намерены возвращаться к формату G8 с участием России

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20 февраля 2021, 07:12 Источник: Коммерсантъ

Джен Псаки, фото: Brian Cahn, globallookpress.com

Руководители стран "Большой семёрки" провели в онлайн-формате первую с апреля 2020 года встречу, в которой принял участие новый президент США Джо Байден.

По итогам встречи пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США не намерены приглашать Россию на саммит "Большой семёрки", вернув его к формату "Большой восьмёрки".

Участие в ней приняли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Участники G7 обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, договорились сообща разбираться с глобальными кризисами в сфере здравоохранения.

Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей также 19 февраля.