Кипр не будет открывать границы для туристов из России до 1 апреля

Власти Кипра решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля.
В посольстве России в Никосии уточнили, что о таком решении сообщило кипрское министерство транспорта со ссылкой на решение Совета министров. Также сообщается, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Ранее планировалось, что Кипр, возобновляющий с 1 марта международный туризм для граждан 56 стран, включит в их число и Россию.
Ранее сообщалось, что россияне смогут попасть на Кипр без карантина с соблюдением ряда условий.
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