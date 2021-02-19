Кипр не будет открывать границы для туристов из России до 1 апреля

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19 февраля 2021, 22:07 Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Власти Кипра решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля.

В посольстве России в Никосии уточнили, что о таком решении сообщило кипрское министерство транспорта со ссылкой на решение Совета министров. Также сообщается, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее планировалось, что Кипр, возобновляющий с 1 марта международный туризм для граждан 56 стран, включит в их число и Россию.

Ранее сообщалось, что россияне смогут попасть на Кипр без карантина с соблюдением ряда условий.