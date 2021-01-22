Россияне смогут попасть на Кипр без карантина с соблюдением ряда условий
22 января 2021, 21:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
С начала марта российские туристы смогут попасть на Кипр, и карантин по прибытии им не потребуется. Однако правила въезда для приезжих из РФ будут строже, чем для прибывших из Евросоюза.
Кипр откроет авиасообщение с 56 странами, в том числе Россией. Страны будут разделены на несколько групп в соответствии с ситуацией с пандемией. В зеленую группу будут включены все страны Евросоюза, в оранжевую – государства Европейской экономической зоны плюс Великобритания и Швейцария, в красную – ряд других стран, в число которых, входят Россия и, в частности, Украина, Белоруссия, Армения.
Пассажирам из стран красной группы, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой и сразу после прибытия.
Ранее сообщалось, что Грузия возобновляет регулярное авиасообщение.
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