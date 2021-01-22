Грузия возобновляет регулярное авиасообщение

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22 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Грузии наступило оживление. С 1 февраля полностью отменят ограничения на регулярное авиасообщение. Полеты были запрещены с марта. Первые туристы прибудут из стран, где уже идет массовая вакцинация. Правила, по которым людей будут пускать в Грузию, сейчас разрабатываются.

Дату открытия неба переносили несколько раз. Решение принял межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом.

«Все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой», – заявила глава Минэкономики Натия Турнава. Она добавила, что авиационная отрасль, несмотря на это, будет еще долго восстанавливаться.

Конечно же, перелеты будут выполняться с соблюдением всех мер защиты от коронавируса.