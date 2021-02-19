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В Ирландии локдаун из-за коронавируса могут продлить до конца апреля

, 18:22 Источник: Интерфакс

В Ирландии локдаун из-за коронавируса могут продлить до конца апреля
Дублин. Фото: pixabay.com

В Ирландии наивысший уровень ограничений из-за коронавируса может продлиться до конца апреля. Об этом заявил ирландский премьер-министр Микал Мартин.

По его словам, «британский» штамм коронавируса обнаруживают примерно в 90% всех выявляемых случаев заболевания. Глава правительства отметил, что этот локдаун отличается от предыдущих из-за ряда факторов, включая более опасную разновидность вируса и начало вакцинации.

Власти Ирландии планируют привить большинство ирландцев к сентябрю, а всех жителей старше 70 лет - к маю.

ДВа

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