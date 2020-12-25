В Ирландии зарегистрирован случай заражения «британским» штаммом COVID-19

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25 декабря 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ирландия, pixabay.com

На территории Ирландии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был зарегистрирован в Великобритании. Об этом сообщил в пятницу главный санитарный врач страны Тони Холохан.

Согласно последней информации, коронавирусная инфекция была выявлена специалистами в лаборатории, которая работает при Дублинском университетском колледже.

Тони Холохан подчеркнул, что тесты, которые планируется провести в ближайшие дни и недели, позволят установить масштабы распространения нового штамма COVID-19 в Ирландии.

Напомним, ранее в стране был введен 14-дневный карантин для всех прибывающих из Британии.